Guerra in Ucraina Kiev colpisce fabbrica di missili russa
Un attacco ucraino ha preso di mira una fabbrica di missili vicino a Votkinsk, in Russia, causando danni significativi alle strutture. L'azione è stata motivata dalla volontà di impedire la produzione militare rivale, e coinvolge sistemi missilistici avanzati. Le autorità russe hanno segnalato esplosioni e incendi nella zona, mentre le forze ucraine affermano di aver agito per rispondere a minacce precedenti. La situazione rimane tesa e in evoluzione.
Nella notte tra venerdì e sabato, l’ Ucraina ha colpito un sito industriale in territorio russo, vicino alla città di Votkinsk. Secondo Kiev, si tratterebbe di una fabbrica statale di missili di importanza strategica. L’attacco ha provocato 11 feriti. L’impianto produce missili balistici Iskander, nonché missili balistici intercontinentali con capacità nucleare, missili per sottomarini e missili Kinzhal. Per ora dalla Russia non sono arrivati né commenti né smentite. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Ucraina, oggi colloqui a Miami. Kiev colpisce una nave da guerra russa nel Mar Caspio – La diretta
