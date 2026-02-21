Guerra in Ucraina Kiev colpisce fabbrica di missili russa

Un attacco ucraino ha preso di mira una fabbrica di missili vicino a Votkinsk, in Russia, causando danni significativi alle strutture. L'azione è stata motivata dalla volontà di impedire la produzione militare rivale, e coinvolge sistemi missilistici avanzati. Le autorità russe hanno segnalato esplosioni e incendi nella zona, mentre le forze ucraine affermano di aver agito per rispondere a minacce precedenti. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

