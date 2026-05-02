Durante una cena privata del Forum Club a West Palm Beach, in Florida, l'ex presidente ha dichiarato che forse sarebbe meglio non cercare alcun accordo in Iran. Nel frattempo, la Marina statunitense ha annunciato di aver bloccato una nave che, secondo le autorità, si comportava come un pirata nel Golfo. Inoltre, sono state lanciate minacce a Cuba, con un ufficiale statunitense che ha comunicato come una portaerei in rientro dal Golfo potrebbe intervenire immediatamente.

Roma, 2 maggio 2026 - Donald Trump scatenato a una cena privata del Forum Club a West Palm Beach, in Florida. Il tycoon, dopo aver frenato sulla pace proposta dall’Iran (“Non può avere il nucleare”, assicurando che avrebbe ‘finito il lavoro’, e ‘punito’ gli alleati europei con il 25% di dazi sulle auto (E il prossimo anno ritirerà 5.000 marine dalla Germania), se l’è presa con Cuba, affermando che prenderà il controllo dell’isola appena finito con Teheran. “Mi piace finire prima un lavoro. Forse tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi" a Cuba, ha affermato un po’ scherzando, un po' serio nel corso del Forum Club. Aggiungendo che gli Stati Uniti prenderebbero il controllo di Cuba quasi immediatamente.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, Trump scatenato: “Forse è meglio non raggiungere alcun accordo”. Marina Usa “come i pirati” nel blocco. E minaccia Cuba: “Una portaerei di ritorno dal Golfo la prenderebbe subito”

L’ultimatum di Trump all’Iran: “Accordo o distruggiamo l’intero paese in una notte”

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