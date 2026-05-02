Guerra in Iran Trump | Dire che non stiamo vincendo è tradimento

In un contesto di tensioni internazionali, un ex presidente ha dichiarato che affermare che gli Stati Uniti non stanno vincendo in Iran costituisce un tradimento. La sua affermazione ha suscitato reazioni e dibattiti, mentre le operazioni militari e diplomatiche continuano a evolversi da entrambe le parti. Le dichiarazioni pubbliche si susseguono, contribuendo a definire il clima di confronto tra le nazioni coinvolte.

C’è un punto, nelle guerre, in cui il rumore delle armi lascia spazio a quello delle frasi. E quelle frasi diventano micce. Nelle ultime ore, tra annunci, minacce e retroscena diplomatici, la sensazione è che la crisi stia cambiando pelle: meno “operazioni”, più nervi scoperti. E la paura di un ritorno al peggio. Da una parte Washington che mostra i muscoli e si divide al proprio interno. Dall’altra Teheran che parla di “trappole” e “misure sorprendenti”. Sullo sfondo, Israele e Libano, i nuovi rifornimenti militari nella regione e l’Europa che osserva, chiamata in causa come alleata “tiepida”. Ad alzare ulteriormente la tensione è stata una dichiarazione arrivata da Teheran.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»

Notizie correlate

Iran, Trump: “Dire che non stiamo vincendo è tradimento” – La direttaDonald Trump tuona contro l’Iran e soprattutto contro coloro che sottolineano le difficoltò che gli Stati Uniti stanno affrontando con Teheran.

Iran, Trump: “Dire che non stiamo vincendo è tradimento”. Teheran: “Probabile la ripresa del conflitto” – La direttaDonald Trump tuona contro l’Iran e soprattutto contro coloro che sottolineano le difficoltò che gli Stati Uniti stanno affrontando con Teheran.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Medio Oriente, Trump: 'Dall'Iran un nuovo documento dopo lo stop al viaggio in Pakistan degli inviati Usa'; Trump: Iran vuole accordo subito. Ma da oggi scade il tempo anche per gli Usa; Trump pronto a un blocco navale prolungato; Trump: 'L'Iran vuole un accordo ma non sono soddisfatto'. Poi: 'Non sono contento dell'Italia e della Spagna'.

Guerra Iran, Teheran: «Probabile una nuova guerra con gli Usa». Trump: «Finito qui, prenderò il controllo di Cuba»Il ministro degli Esteri di Cuba Bruno Rodríguez ha dichiarato che le nuove sanzioni imposte dal presidente statunitense Donald Trump all'isola equivalgono a una ... ilgazzettino.it

Guerra Iran, Trump ignora il Congresso e rilancia: Dopo Teheran prenderò il controllo di CubaFrancamente, forse è meglio non raggiungere alcun accordo con l’Iran ha detto il Presidente Usa dopo il fallimento delle trattive con l’Iran ... fanpage.it

«È probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti»: lo ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del Comando di Khatamolanbia, aggiungendo: «L'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile». «Le forze armate iraniane ha - facebook.com facebook

"È probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti", ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del Comando di Khatamolanbia. Il funzionario di Teheran ha poi aggiunto: "L'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile" x.com