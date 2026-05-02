Guerra in Iran Trump | Dire che non stiamo vincendo è tradimento
In un contesto di tensioni internazionali, un ex presidente ha dichiarato che affermare che gli Stati Uniti non stanno vincendo in Iran costituisce un tradimento. La sua affermazione ha suscitato reazioni e dibattiti, mentre le operazioni militari e diplomatiche continuano a evolversi da entrambe le parti. Le dichiarazioni pubbliche si susseguono, contribuendo a definire il clima di confronto tra le nazioni coinvolte.
C’è un punto, nelle guerre, in cui il rumore delle armi lascia spazio a quello delle frasi. E quelle frasi diventano micce. Nelle ultime ore, tra annunci, minacce e retroscena diplomatici, la sensazione è che la crisi stia cambiando pelle: meno “operazioni”, più nervi scoperti. E la paura di un ritorno al peggio. Da una parte Washington che mostra i muscoli e si divide al proprio interno. Dall’altra Teheran che parla di “trappole” e “misure sorprendenti”. Sullo sfondo, Israele e Libano, i nuovi rifornimenti militari nella regione e l’Europa che osserva, chiamata in causa come alleata “tiepida”. Ad alzare ulteriormente la tensione è stata una dichiarazione arrivata da Teheran.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»
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