Iran la guerra nel Golfo in diretta Trump vuole occupare l' isola di Kharg

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che Washington sta comunicando con l'Iran, ma che Teheran non è ancora disposto a raggiungere un accordo per interrompere le tensioni. Nel frattempo, si parla di una possibile volontà statunitense di occupare l'isola di Kharg nel Golfo. La situazione nel Golfo continua a raccogliere attenzione e preoccupazioni internazionali.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che Washington è in contatto con l' Iran, ma che Teheran "non è ancora pronta" a un accordo per porre fine al conflitto. "Sì, stiamo parlando con loro", ha detto il presidente Usa parlando ai giornalisti a bordo dell'aereo presidenziale, senza fornire dettagli sulla natura dei contatti, ma aggiungendo di ritenere che l'Iran "non sia ancora pronto", pur essendo "abbastanza vicino" a un'intesa. Il presidente ha inoltre affermato di non essere certo di voler concludere un accordo, dal momento che gran parte della leadership iraniana sarebbe stata uccisa nei raid lanciati da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio, tra cui la guida suprema Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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