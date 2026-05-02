Dopo il ponte del 1° maggio, la linea adriatica ha subito un guasto che ha causato numerosi ritardi e cancellazioni di treni. I disagi sono stati avvertiti da molti viaggiatori, che hanno dovuto affrontare tempi di viaggio più lunghi o cambiare i propri piani. La situazione si è protratta per diversi giorni, creando problemi alle persone che si spostano lungo quella tratta ferroviaria.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Disagi pesanti per i viaggiatori ferroviari dopo il ponte del 1° maggio. Un problema alla linea elettrica verificatosi nella serata di venerdì sulla tratta adriatica in Abruzzo, tra Giulianova e Pescara, ha causato forti rallentamenti e numerosi stop alla circolazione ferroviaria. Anche nella giornata del 2 maggio la situazione resta complicata, con ritardi consistenti e diverse modifiche al servizio. Ritardi fino a 400 minuti sulla rete ferroviaria. Secondo quanto comunicato da Trenitalia, i disservizi hanno coinvolto treni ad alta velocità, Intercity e regionali. L’azienda ferroviaria ha spiegato che alcuni convogli hanno accumulato ritardi fino a 400 minuti, oltre a variazioni di percorso e cancellazioni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Guasto sulla linea adriatica: treni in ritardo e cancellazioni dopo il ponte del 1° maggio

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