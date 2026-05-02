Guasto elettrico sulla linea Adriatica disagi per i viaggiatori | treni in ritardo da e verso la Puglia

Nella serata del 1° maggio, un guasto alla linea elettrica sulla linea adriatica in Abruzzo ha provocato il blocco di diversi treni. La problematica ha causato ritardi e disagi per i passeggeri in viaggio da e verso la Puglia. La circolazione ferroviaria sulla tratta è stata temporaneamente sospesa mentre le squadre di manutenzione intervenivano per riparare il guasto. La situazione ha coinvolto numerosi treni nel tratto interessato.

Ennesima giornata di disagi per i viaggiatori in treno. Nella serata di ieri, 1° maggio, un problema alla linea elettrica sulla linea adriatica, in Abruzzo, ha causato il blocco di diversi treni, provocando disagi anche per i viaggiatori diretti da o verso la Puglia. Il guasto è stato rilevato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Disagi sulla linea adriatica, guasto elettrico e circolazione rallentata: treni da e per la Puglia in ritardoUn guasto alla linea elettrica, verificatosi nella serata di ieri, 1 maggio, sulla tratta Ancona-Pescara, in Abruzzo, sta provocando disagi alla... Treni in ritardo sulla linea adriatica: disagi verso Lecce e BariLa circolazione ferroviaria sulla linea adriatica tra Giulianova e Pescara è attualmente bloccata a causa di un guasto alla linea elettrica. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Disagi sulla linea adriatica, guasto elettrico e circolazione rallentata: treni da e per la Puglia in ritardo; Abruzzo, circolazione treni ancora rallentata tra Giulianova e Pescara; Guasto elettrico sulla linea adriatica: circolazione sospesa tra Giulianova e Pescara; Cavi tranciati a Montesilvano, circolazione ferroviaria sospesa: treni fermi. Treno trancia i cavi elettrici, bloccato Frecciarossa con 125 passeggeri: caos sulla linea adriatica in AbruzzoI vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 20 sulla linea ferroviaria adriatica a Montesilvano per un treno frecciarossa con 125 persone a bordo. In ... msn.com Abruzzo: guasto alla linea elettrica, Frecciarossa con 125 passeggeri bloccato a MontesilvanoI vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 20 sulla linea ferroviaria adriatica a Montesilvano per un treno Frecciarossa con 125 persone a bordo. In corso anche l'intervento dei tecnici RFI per il r ... corriere.it A seguito del guasto elettrico si comunica che è stato inviato un gruppo elettrogeno per il paese e che arriverà tra circa 2 ore. Nel frattempo è stata inviata una squadra sul posto per ripristinare il guasto. Seguiranno aggiornamenti - facebook.com facebook