Guasto alla linea elettrica | circolazione ferroviaria sospesa tra Sondrio e Tirano

Una perdita di corrente ha causato la sospensione dei treni tra Sondrio e Tirano questa mattina. La linea elettrica si è rotta improvvisamente, lasciando a terra molti convogli e causando ritardi. Un guasto che ha lasciato a piedi decine di pendolari che si spostano tra le due città.
Mattinata difficile sui binari della linea Tirano-Milano Centrale, in particolare nella tratta compresa tra Tirano e il capoluogo valtellinese. A causa di un guasto alla linea elettrica, infatti la circolazione è sospesa proprio tra Tirano e Sondrio ed è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi per assistere i viaggiatori. La circolazione è invece regolare tra Sondrio e Milano Centrale e viceversa. In ogni caso, anche visto il traffico più intenso in questo periodo di svolgimento delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, alcuni convogli sono stati cancellati o hanno subito ritardi o modifiche di percorso.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Guasto alla linea elettrica: circolazione dei treni sospesa tra Bari e Foggia
A causa di un guasto alla linea elettrica, la circolazione dei treni tra Bari e Foggia è sospesa a partire dalla tarda mattinata di oggi, 2 gennaio.
Il maltempo causa un guasto alla rete elettrica: intervento urgente dell’EnelIntervento urgente dell'Enel ad una cabina elettrica a Fonteblanda, in provincia di Grosseto: guasto a causa del maltempo ... grossetonotizie.com
