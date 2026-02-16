Guasto alla linea elettrica | circolazione ferroviaria sospesa tra Sondrio e Tirano

Una perdita di corrente ha causato la sospensione dei treni tra Sondrio e Tirano questa mattina. La linea elettrica si è rotta improvvisamente, lasciando a terra molti convogli e causando ritardi. Un guasto che ha lasciato a piedi decine di pendolari che si spostano tra le due città.

Mattinata difficile sui binari della linea Tirano-Milano Centrale, in particolare nella tratta compresa tra Tirano e il capoluogo valtellinese. A causa di un guasto alla linea elettrica, infatti la circolazione è sospesa proprio tra Tirano e Sondrio ed è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi per assistere i viaggiatori. La circolazione è invece regolare tra Sondrio e Milano Centrale e viceversa. In ogni caso, anche visto il traffico più intenso in questo periodo di svolgimento delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, alcuni convogli sono stati cancellati o hanno subito ritardi o modifiche di percorso.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

