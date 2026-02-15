Adriatico in tempesta | Guardia Costiera salva passeggero greco con malore a 30 miglia dalla costa pugliese

Un passeggero greco ha avuto un malore improvviso mentre si trovava a circa 30 miglia dalla costa pugliese, e la Guardia Costiera di Vieste è intervenuta per salvarlo. La tempesta che si abbatteva sull’Adriatico ha reso il mare molto agitato, complicando le operazioni di soccorso. La squadra della Guardia Costiera ha raggiunto il passeggero e lo ha riportato in salvo a bordo di una motovedetta, portandolo in sicurezza verso terraferma.

Notte di Tempesta: Guardia Costiera Salva un Passeggero in Agonia nel Mare Adriatico. Un passeggero greco è stato soccorso in mare aperto dalla Guardia Costiera di Vieste, in Puglia, durante la notte tra sabato e domenica 15 febbraio. L'intervento, reso particolarmente difficile da mare mosso e pioggia battente, è scattato a circa 30 miglia dalla costa, a seguito di un improvviso malore del viaggiatore a bordo della motonave Venezia, diretta in Grecia. L'Allarme e la Pronta Risposta. L'allarme è giunto alle 3:00 di domenica alla Centrale Operativa della Direzione Marittima di Bari. La richiesta di soccorso, trasmessa tramite il Centro Internazionale Radio Medico, segnalava un'emergenza medica a bordo della Venezia. Evacuazione medica al largo di Vieste A 15 miglia dal porto, la Guardia Costiera ha preso a bordo il passeggero