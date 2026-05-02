Quest’estate, su Fuji TV, arriverà una serie live-action dedicata a Eikichi Onizuka, il famoso insegnante protagonista di GTO. L’attore Takashi Sorimachi interpreterà nuovamente il personaggio, portandolo nelle sfide del 2026 con un’interpretazione più fedele rispetto allo speciale trasmesso nel 2024. La produzione si propone di riproporre l’immagine classica del professore, noto per il suo passato da motociclista e il suo stile diretto.

Il leggendario professore ex motociclista torna su Fuji TV con una serie live-action inedita: Takashi Sorimachi riprende i panni di Eikichi Onizuka per affrontare le sfide educative del 2026, promettendo un approccio più fedele alle origini rispetto allo speciale televisivo del 2024. GTO, quel Great Teacher Onizuka che ha ridefinito il concetto di "educazione alternativa", si prepara a una nuova invasione televisiva. La creatura di Tooru Fujisawa, nata nel 1997, il prossimo 20 luglio ritorna in carne, ossa e "mutandine" su Fuji TV con un live-action che porta l'insegnante Onizuka al giorno d'oggi: assisteremo al ritorno di una filosofia sfacciata che non guarda in faccia a presidi o protocolli, con l'obiettivo di scuotere una generazione che sembra aver smesso di sognare.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GTO, in arrivo un live-action questa estate su Eikichi Onizuka, l'insegnante più "great" di sempre

GTO e UN MANGA FORMATIVO #gto #greatteacheronizuka #onizuka #anime #manga #otaku

Notizie correlate

Calciomercato Juventus: conferme sul futuro di Boga! Bianconeri sempre più orientati a prendere questa decisione in estate. Ultimissimi aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, Boga si avvicina sempre di più al riscatto.

Leggi anche: Calciomercato Juventus: David e un futuro sempre più lontano da Torino. In estate si andrà in questa direzione, novità importanti!

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: GTO: annunciato il sequel del live-action con il ritorno di Sorimachi nei panni di Onizuka; Takashi Sorimachi torna nella nuova serie live action di GTO, dopo 28 anni.

GTO, in arrivo un live-action questa estate su Eikichi Onizuka, l'insegnante più great di sempreIl leggendario professore ex motociclista torna su Fuji TV con una serie live-action inedita: Takashi Sorimachi riprende i panni di Eikichi Onizuka per affrontare le sfide educative del 2026, promette ... movieplayer.it