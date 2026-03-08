Calciomercato Juventus | conferme sul futuro di Boga! Bianconeri sempre più orientati a prendere questa decisione in estate Ultimissimi aggiornamenti

La Juventus sta definendo il suo calciomercato e si concentra sul futuro di Boga, che si avvicina al riscatto. I dirigenti dei bianconeri sono decisi a confermare il giocatore, con decisioni ormai in fase finale per questa estate. Gli ultimi aggiornamenti indicano che l’intenzione è di rendere ufficiale il trasferimento nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, Boga si avvicina sempre di più al riscatto. La volontà dei bianconeri è quella di confermare il giocatore. Le ultimissime. Il panorama del calciomercato della Juventus sta vivendo una fase di profonda trasformazione, dove la ricerca dell’equilibrio tra sostenibilità economica e competitività tecnica è diventata il mantra della dirigenza. In questo contesto, sta emergendo un protagonista inaspettato che sta scalando rapidamente le gerarchie di Spalletti: Jeremie Boga. L’esterno ivoriano, arrivato in punta di piedi durante la sessione invernale, sta dimostrando che le intuizioni last-minute possono spesso rivelarsi le più azzeccate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

