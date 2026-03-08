Calciomercato Juventus | conferme sul futuro di Boga! Bianconeri sempre più orientati a prendere questa decisione in estate Ultimissimi aggiornamenti

La Juventus sta definendo il suo calciomercato e si concentra sul futuro di Boga, che si avvicina al riscatto. I dirigenti dei bianconeri sono decisi a confermare il giocatore, con decisioni ormai in fase finale per questa estate. Gli ultimi aggiornamenti indicano che l’intenzione è di rendere ufficiale il trasferimento nei prossimi mesi.