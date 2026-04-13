All'alba scia luminosa nei cieli di Campania e Puglia | non è una stella ma un rifiuto spaziale

All’alba del 13 aprile, nei cieli di Campania, Puglia e Molise, è stata osservata una scia luminosa che si muoveva nel cielo. La scia non è stata causata da un fenomeno naturale come una stella, ma da un rifiuto spaziale che entrava nell’atmosfera. Testimoni locali hanno riferito di aver visto una traccia luminosa attraversare il cielo al risveglio, senza che siano stati segnalati incidenti o danni.

All’alba del 13 aprile nel Sud Italia una scia luminosa è stata avvistata su Campania, Puglia e Molise. Si tratta probabilmente di uno dei tantissimi detriti spaziali presenti nei nostri cieli.🔗 Leggi su Fanpage.it Scia luminosa nei cieli della Puglia: cosa era la lingua di fuoco avvistata all'albaUna spettacolare scia luminosa ha solcato i cieli della Puglia poco prima dell'alba, scatenando un tam-tam sui social network tra curiosità e stupore. Una scia luminosa illumina l'alba nel casertano: ecco le prime ipotesiDecine di segnalazioni anche dalla provincia di Caserta sulle scie che hanno illuminato l’alba.