Scia luminosa nei cieli della Puglia | cosa era la lingua di fuoco avvistata all' alba

Nella regione Puglia, poco prima dell'alba, alcuni testimoni hanno osservato nel cielo una lunga scia luminosa di colore arancione. La presenza di questa luce ha suscitato entusiasmo e domande tra gli utenti sui social media, dove sono state condivise numerose immagini e commenti. Al momento, non ci sono ancora spiegazioni ufficiali riguardo all'origine di questo fenomeno.

Una spettacolare scia luminosa ha solcato i cieli della Puglia poco prima dell'alba, scatenando un tam-tam sui social network tra curiosità e stupore. Il fenomeno, visibile in gran parte del Mezzogiorno, ha trovato in Puglia una platea d'eccezione grazie alle ottime condizioni di visibilità, in particolare nelle aree settentrionali della regione. "Dalle immagini e dai video che stanno circolando, l'ipotesi più plausibile è che si tratti del rientro in atmosfera di un oggetto artificiale, probabilmente un satellite dismesso o uno stadio di un vecchio razzo", spiega all'Ansa Nunzio Micale, promotore del progetto AstroGargano e presidente onorario dell'associazione Gruppo Astrofili Dauni.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Scia luminosa nei cieli della Puglia: cosa era la lingua di fuoco avvistata all'alba Scia luminosa attraversa i cieli del Foggiano: le immagini videoQuesta mattina, lunedì 13 aprile, sui cieli del Sud Italia - Campania, Puglia e Basilicata - anche in provincia di Foggia, i più mattinieri, poco... Scia luminosa all’alba, paura e stupore anche in provincia di SalernoTempo di lettura: 2 minutiAnche in provincia di Salerno, in particolare nella Piana del Sele, oggi lunedì 13 aprile, alle prime luci dell’alba molti...