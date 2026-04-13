Scia luminosa nei cieli della Puglia | cosa era la lingua di fuoco avvistata all' alba

Da quotidianodipuglia.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione Puglia, poco prima dell'alba, alcuni testimoni hanno osservato nel cielo una lunga scia luminosa di colore arancione. La presenza di questa luce ha suscitato entusiasmo e domande tra gli utenti sui social media, dove sono state condivise numerose immagini e commenti. Al momento, non ci sono ancora spiegazioni ufficiali riguardo all'origine di questo fenomeno.

Una spettacolare scia luminosa ha solcato i cieli della Puglia poco prima dell'alba, scatenando un tam-tam sui social network tra curiosità e stupore. Il fenomeno, visibile in gran parte del Mezzogiorno, ha trovato in Puglia una platea d'eccezione grazie alle ottime condizioni di visibilità, in particolare nelle aree settentrionali della regione. "Dalle immagini e dai video che stanno circolando, l'ipotesi più plausibile è che si tratti del rientro in atmosfera di un oggetto artificiale, probabilmente un satellite dismesso o uno stadio di un vecchio razzo", spiega all'Ansa Nunzio Micale, promotore del progetto AstroGargano e presidente onorario dell'associazione Gruppo Astrofili Dauni.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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