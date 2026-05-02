grisolia il tar riammette la lista grisolia bene comune alle urne

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di riammettere la lista Grisolia Bene Comune alle prossime elezioni comunali, annullando l'esclusione decisa dalla commissione elettorale locale. La Commissione aveva respinto le firme presentate dalla lista, motivando la bocciatura con alcune irregolarità. La decisione del TAR si basa su un esame dei documenti e delle procedure seguite durante la controllo delle firme, riconoscendo la validità della documentazione presentata.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il TAR a ribaltare l'esclusione della lista?. Perché la Commissione elettorale di Paola aveva bocciato le firme?. Chi ha dimostrato la validità dei moduli usati dai cittadini?. Cosa cambia per il voto di Grisolia dopo questa sentenza?.? In Breve Avvocato Luigi Crusco ha presentato il ricorso contro la Commissione elettorale di Paola.. Elezioni comunali previste per le giornate del 24 e 25 maggio 2026.. Validità confermata per firme autenticate nel modulo unico del pubblico ufficiale.. Decisione del TAR Calabria garantisce la partecipazione di Antonio Longo al voto.. Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha riammesso la lista Grisolia Bene Comune e il candidato Antonio Longo alle elezioni comunali di Grisolia, previste per il 24 e il 25 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

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