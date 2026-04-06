Lunedì 6 aprile 2026, un ultraleggero è caduto sulla spiaggia di Grisolia Lido, coinvolgendo due persone. L’incidente si è verificato durante un volo sulla zona, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La presenza di spettatori ha attirato l’attenzione mentre si attendevano ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Lunedì 06 aprile 2026, un velivolo ultraleggero è precipitato sulla sabbia di Grisolia Lido, coinvolgendo due persone rimaste tuttavia senza ferite. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze del lido Internaional, sul versante tirrenico della provincia di Cosenza. Il mezzo, un modello P92 Tecnam biposto, aveva intrapreso il volo partendo da Siracusa con come destinazione finale Grumento Nova. La traiettoria è stata interrotta bruscamente proprio nei pressi della struttura balneare citata, scatenando momenti di forte agitazione tra i presenti. La mobilitazione dei soccorsi e la messa in sicurezza. Immediatamente dopo l’impatto, l’area è stata presidiata dai Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Scalea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Grisolia Lido: ultraleggero schianta in spiaggia, 2 illesi

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