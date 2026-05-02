Grazia Graziella… e GRAZIE AL FATTO | abbonati agli scoop ! Fino al 4 maggio offerta speciale su tutte le formule di abbonamento

Da oggi fino al 4 maggio, è disponibile un’offerta speciale su tutti gli abbonamenti. In questa fase, sono stati pubblicati numerosi scoop, tra cui uno riguardante la richiesta di grazia, successivamente concessa, a una ex consigliera regionale. La partecipazione dei lettori è fondamentale in questo momento, con l’obiettivo di continuare a offrire notizie accurate e aggiornate su temi di interesse pubblico.

Ci sono momenti in cui la partecipazione fa la differenza. E questo è uno di quelli. In questi giorni lo abbiamo visto chiaramente: stiamo mettendo a segno uno scoop dietro l’altro, come quello di Thomas Mackinson sull’iter che ha portato alla richiesta di grazia – poi accordata – a Nicole Minetti. E in queste ore abbiamo seguito il lavoro del nostro inviato Alessandro Mantovani a bordo della Global Sumud Flotilla in viaggio per Gaza. Sostenere il Fatto Quotidiano significa difendere la verità contro i giochi di potere. Se oggi il Quirinale chiede conto al ministro della Giustizia Carlo Nordio del “caso Minetti”, è solo perché un’informazione libera ha svelato quello che si voleva nascondere.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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