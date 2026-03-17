Settimo Milanese auto contro moto | grave centauro di 40 anni

Oggi a Settimo Milanese un'auto e una moto si sono scontrate lungo una strada cittadina. Un centauro di 40 anni è rimasto ferito in modo grave e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Settimo Milanese, 17 marzo 2026 – Grave incidente nella giornata di oggi, martedì 17 marzo, a Settimo Milanese, in provincia di Milano. L’allarme è scattato poco dopo le 11.30 di questa mattina in via Enrico Fermi, nella frazione Seguro della città del Milanese a seguito dello scontro avvenuto tra una automobile e una motocicletta. Stando alle prime informazioni il centauro è stato sbalzato dalla due ruote a seguito del contatto, riportando gravi ferite. L’intervento dei mezzi di soccorso . Immediatamente sono scattati i soccorsi. Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia ha inviato sul posto i mezzi di soccorso, intervenuti in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Settimo Milanese, auto contro moto: grave centauro di 40 anni Articoli correlati Terribile incidente a Gabiano, scontro tra auto e moto: morto il centauro, Davide Gastaldello di Settimo TorineseDavide Gastaldello, 61enne residente a Settimo Torinese, è morto nel pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026 in un terribile incidente avvenuto in... Leggi anche: Schianto auto-moto: grave un centauro Tutti gli aggiornamenti su Settimo Milanese Discussioni sull' argomento Grave incidente sulla tangenziale a Milano: furgone si schianta contro un palo. Arriva l'elisoccorso; Incidente in tangenziale a Milano: traffico in tilt e coda di tre chilometri; Hub digitale a Settimo Milanese: Vaultica investe 100 milioni nel nuovo Data Center MIL03. Centro Estetico Venere | Settimo Milanese - facebook.com facebook