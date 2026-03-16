Il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina con il patrocinio del Comune di Arezzo si conclude martedì 17 marzo con l’ultimo appuntamento. La relatrice Caterina Pesce parlerà di Agostino Pirella e del suo ruolo nella rivoluzione psichiatrica. L’evento si svolgerà nel contesto delle iniziative dedicate ai medici che hanno operato nel territorio nel passato.

Arezzo, 16 marzo 2026 – E’ in arrivo l’ultimo appuntamento martedì 17 marzo, per il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina, con il patrocinio del Comune di Arezzo, sui medici del passato che hanno operato nel nostro territorio. Alle ore 17,30, all’A uditorium Ducci di via Cesalpino, C aterina Pesce parla di Agostino Pirella “da Gorizia ad Arezzo per la rivoluzione psichiatrica”. Curato da Alessandro Garofoli, il ciclo di conferenze è parte di un più ampio progetto e si è proposto di illustrare, nell’ambito dell’evoluzione della disciplina, lo sviluppo delle conoscenze e delle pratiche sanitarie e le figure dei maggiori protagonisti locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caterina Pesce parla di Agostino Pirella “da Gorizia ad Arezzo per la rivoluzione psichiatrica”

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