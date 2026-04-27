Arezzo, 27 aprile 2026 – La Rivoluzione della Cura Marco Bersani di Attac ad Arezzo per discutere di beni comuni, diritti e giustizia sociale. Un incontro pubblico per ripensare il nostro modello sociale ed economico, rimettendo al centro le persone e la comunità. Rimettere al centro le persone, l’ambiente e i diritti fondamentali, superando un modello economico basato unicamente sulla logica del profitto. È questo il cuore dell’iniziativa pubblica promossa da Alternativa Comune, intitolata “La Rivoluzione della Cura”, che si terrà mercoledì 29 Aprile alle ore 20:45 presso la sede della CGIL di Arezzo, in via Monte Cervino 24. Ospite e relatore d’eccezione sarà Marco Bersani, socio fondatore di ATTAC Italia, da sempre in prima linea nei movimenti per la difesa dell’acqua pubblica e dei beni comuni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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