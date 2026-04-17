Nella Casa del Grande Fratello Vip, si è verificato un acceso scontro tra alcuni concorrenti, con momenti di tensione che hanno coinvolto più persone. Durante la lite, gli animi si sono surriscaldati e sono volate parole forti, arrivando anche a litigare fisicamente. La conduttrice ha dovuto intervenire per calmare la situazione e cercare di riportare la calma tra i partecipanti. La discussione ha attirato l’attenzione di tutti i presenti in Casa.

Dimenticate i trattati di pace, le tregue armate e il “volemose bene” di facciata. Nella Casa del Grande Fratello Vip, l’idillio tra le tre regine indiscusse di questa edizione – Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini – è ufficialmente colato a picco, lasciando il posto a un campo di battaglia che farebbe impallidire i gladiatori romani. Tutto era iniziato sotto i migliori auspici, con una sorta di “patto d’acciaio” al femminile che sembrava destinato a traghettarle indenni verso la finale. Ma, si sa, al GF il confine tra alleanza e tradimento è sottile quanto un capello ossigenato. Il gruppo è andato in frantumi quando Mussolini, chiamata a una scelta decisiva, ha preferito salvare il bel Raoul piuttosto che le sue (ormai ex) amiche.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, volano (letteralmente) stracci tra Mussolini, Volpe ed Elia. Interviene Ilary Blasi

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