Durante una recente puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini è stata coinvolta in un confronto acceso con Marco Berry. La discussione tra i due si è evoluta in insulti e tensioni. A seguito dell’accaduto, è intervenuta la sorella di Manzini, che ha commentato quanto successo. La dinamica della lite ha catturato l’attenzione dei telespettatori e dei media, con molti che seguono gli sviluppi del caso.

Francesca Manzini e Marco Berry si sono resi protagonisti di un'accesa lite all'interno del Grande Fratello vip. L'imitatrice ha accusato l'uomo di aver usato parole indelicate per commentare il rapporto con sua sorella. La reazione del mago non si è fatta attendere, tanto da insulare pesantemente la donna con i seguenti epiteti: "Tu adesso stai zitta, devi stare zitta! Perché non mi metti in bocca cose che non ho detto. Mi hai raccontato dei dettagli che mi sono sentito male. Da qui in avanti evita di parlare con me. Non sto calmo! Vattene a dormire. Ma cosa stai dicendo?! Cogl. ma vai a cag.. ma guarda questa testa di ca.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello vip, Francesca Manzini insultata da Marco Berry: interviene la sorella di lei

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