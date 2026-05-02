Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Marco Berry ha avuto un acceso scontro con Francesca Manzini, suscitando reazioni da parte del pubblico online. La discussione ha portato molti a chiedere la squalifica di Berry, che si sono scagliati contro di lui sui social network. La produzione del programma non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.

Marco Berry è finito al centro delle polemiche al Grande Fratello Vip dopo un duro scontro con Francesca Manzini. La lite, nata da una conversazione privata, si è trasformata in un confronto durissimo. A far discutere sono state le parole del “mago”, che si è scagliato contro Francesca con una violenza verbale che ha spinto i fans a chiedere provvedimenti. Cosa ha raccontato Raul Dumitras su Martina De Ioannon GF VIP 8: la discussione tra Francesca Manzini e Marco Berry. Tutto sarebbe partito da un racconto personale di Francesca Manzini, che avrebbe parlato del rapporto difficile con la sorella. Durante il confronto, la concorrente ha accusato Marco Berry di essere stato poco delicato nei suoi commenti.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - GF VIP, Marco Berry choc contro Francesca Manzini: il web chiede la squalifica

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