Grande Fratello Vip lo scontro e interviene la famiglia di Francesca Manzini

Nel corso della trasmissione Grande Fratello Vip 8, si è verificato un acceso scontro tra Francesca Manzini e la sorella Lilli. La lite tra le due ha portato all’intervento della famiglia, che ha deciso di intervenire per cercare di risolvere la situazione. La discussione tra le due è stata protagonista di alcuni momenti tesi, attirando l’attenzione dei presenti e degli spettatori.

Il rapporto tra Francesca Manzini e la sorella Lilli è tornato al centro del Grande Fratello Vip 8, ma questa volta non per una semplice confidenza familiare. Quella che inizialmente sembrava una riflessione privata, nata dentro la Casa durante una conversazione con Marco Berry, si è trasformata in uno degli scontri più duri degli ultimi giorni. Francesca aveva già raccontato nelle prime settimane di non avere un rapporto quotidiano con Lilli Manzini, nota doppiatrice e sua sorella maggiore. Tra loro ci sono quattordici anni di differenza, un divario che la gieffina ha sempre descritto come importante, quasi capace di farle sentire entrambe come “due figlie uniche”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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