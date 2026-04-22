Nel corso delle ultime settimane, il Grande Fratello Vip ha mantenuto un costante seguito da parte del pubblico italiano, con circa 2 milioni di spettatori medi per ogni puntata trasmessa su Canale 5. Recentemente, la sorella di una concorrente ha rilasciato dichiarazioni in cui si è detta addolorata per alcune vicende legate al reality, facendo un passo indietro rispetto a quanto aveva precedentemente affermato.

Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. Ogni settimana le puntate sono viste in media da quasi 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Tra le protagoniste di questa edizione vi è Francesca Manzini, che si sta mettendo in mostra sia per la sua amicizia speciale con Raimondo Todaro che per i suoi scontri nella Casa. In queste ore, la sorella dell'imitatrice ha fatto molto parlare per un post al vetriolo pubblicato sui social. In particolare, Lilli Manzini ha fatto sapere che Francesca Manzini starebbe facendo una pessima figura all'interno del Grande Fratello Vp. Nel post si leggono le seguenti parole: "Non vedo l’ora che finisca sto Grande Fratello Vip.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, la sorella di Francesca Manzini fa marcia indietro: “Mi addolora…”

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