Festa grande per il capodanno srilankese a Napoli

A Napoli si prepara una grande festa per il capodanno srilankese, che si svolgerà martedì 14 aprile alle 18. L’evento vedrà la presenza di profumi tradizionali come quello del Kiribath, accompagnati dall’eco dei tamburi Raban e dai colori vivaci delle celebrazioni di una cultura millenaria. La manifestazione invita la comunità locale a partecipare e scoprire le usanze di questa ricorrenza.

I profumi del Kiribath, l’eco dei tamburi Raban e i colori di una tradizione millenaria martedì prossimo, 14 aprile, alle ore 18.00, animeranno l'antica chiesa di Santa Maria Donna Romita, in vico Donnaromita, nel cuore del centro storico, a pochi passi da via San Biagio dei Librai, per l’Aluth. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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