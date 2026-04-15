Lotto festa grande a Napoli e provincia | vinti oltre 80mila euro

Nel concorso del 14 aprile 2026, il Lotto ha distribuito premi per oltre 138mila euro in Campania. In particolare, sono stati vinti più di 80mila euro in Napoli e provincia, segnando una festa per i giocatori locali. I dettagli sui numeri estratti e le vincite più consistenti sono stati diffusi da Agipronews. La regione si conferma una delle aree più fortunate in questa occasione.

Il Lotto premia ancora la Campania. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 14 aprile 2026, considerando i premi maggiori, sono andate alla regione vincite per oltre 138mila euro. Presso il punto vendita situato nella Strada Statale 87 Sannittica a Cardito, in provincia di Napoli, colpo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lotto, si festeggia in provincia di Napoli: vinti 216mila euro “Portiamo fortuna”: vinti oltre 40mila euro al Lotto, festa alla tabaccheria di Ermanno a RecanatiRecanati (Macerata), 9 marzo 2026 – Ancora una vincita importante al Lotto a Recanati. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Festa grande per il capodanno srilankese a Napoli; Festa grande ad Atena Lucana: nonna Francesca spegne 100 candeline; Grande festa a scuola: doppio taglio del nastro a Scarlino per palestra e mensa; SuperEnalotto, la bea bendata bacia due comuni del Salernitano. Festa grande a Migliarino: inaugurato il nuovo Palazzetto dello sportVecchiano (PI), 8 settembre 2025 – Nel pomeriggio di martedì 2 settembre è stato tagliato il nastro al nuovo Palazzetto dello Sport di Migliarino. Presenti all'evento rappresentanze delle diverse ... lanazione.it ESTRAZIONE DEL LOTTO DI MARTEDÌ 14 APRILE - facebook.com facebook Navicelli, affidato il secondo lotto di lavori per migliorarne la navigabilità comune.pisa.it/Novita/Comunic… x.com