Caro prezzi la Curva Sud aderisce alla petizione Per un calcio giusto e popolare

La Curva Sud del Milan ha deciso di sostenere la petizione “Per un calcio giusto e popolare” e ha partecipato alla protesta contro il costo dei biglietti. La posizione è stata comunicata prima della partita tra il Milan e il Torino, evidenziando la volontà di coinvolgere i tifosi in questa iniziativa. La protesta riguarda principalmente i prezzi ritenuti troppo elevati per assistere alle partite.

Continua la protesta del tifo rossonero per il caro prezzi. In settimana vi abbiamo parlato del costo dei biglietti per Milan-Juventus che ha scatenato la rabbia dei tifosi rossoneri. Oggi, nel prepartita di Milan-Torino, 30^ giornata di Serie A, la Curva Sud ha esposto uno striscione relativo alla situazione biglietti in cui si legge: "Per un calcio più giusto e popolare". La scritta fa riferimento a una petizione lanciata da diverse tifoserie italiane che punta a migliorare il calcio, con l'obiettivo di riportarlo ad una dimensione più umana e misura di tifoso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Caro prezzi, la Curva Sud aderisce alla petizione “Per un calcio giusto e popolare” Articoli correlati Leggi anche: Napoli-Lecce, la petizione delle Curve: «Per un calcio giusto e popolare» Curva Sud, continua la polemica sui prezzi dei biglietti: “Il Milan subisce passivamente”"Il Cagliari Calcio doveva mettere a disposizione 820 biglietti per gli ospiti come da delibera della Lega Serie A e invece come accade in deroga da... Tutto quello che riguarda Caro prezzi la Curva Sud aderisce alla... Temi più discussi: Milan, l’invito della Curva Sud contro il prezzo dei biglietti: Diciamo basta; Per un calcio giusto e popolare; Caro prezzi per Milan-Juventus, la Curva Sud: Invitiamo i tifosi a non acquistare i biglietti,...; Curva Sud in protesta: contro il caro prezzi per Milan Juventus! L'annuncio: Lasciamo che si riempia di clienti... Caro prezzi per Milan-Juventus, la Curva Sud: Invitiamo i tifosi a non acquistare i biglietti, lasciamo che lo stadio si riempia di clienti ma a certe cifre folli è arrivato ...È iniziata alle ore 15 di martedì 17 marzo 2026 la prima fase della vendita dei biglietti per Milan-Juventus, partita in programma per il week end del 25-26 aprile (con data e ora ... milannews.it Milan-Juve, Ravezzani: Giusta la protesta della Curva rossonera per il caro bigliettiLa Curva Sud del Milan protesta vivacemente per il caro biglietti in vista di Milan-Juve del prossimo 25-26 aprile, e trova l'appoggio del direttore di Telelombardia, Fabio ... tuttojuve.com Finisce tra i fischi e la contestazione della Curva Sud. La gente non ne può più facebook La #Roma a testa bassa dopo l'eliminazione con il #Bologna, la Curva Sud fischia e reagisce così x.com