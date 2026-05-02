Gp Miami Antonelli in pole position | la griglia di partenza

Durante le qualifiche del Gran Premio di Miami, il pilota ha ottenuto la posizione di partenza più vantaggiosa per la gara di oggi, sabato 2 maggio. La sessione si è conclusa con questo risultato, che determina la prima fila dello schieramento di partenza. La gara si svolge in un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche e per l’intensità delle competizioni che vi si disputano.

(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli conquista la pole position del Gp di Miami oggi, sabato 2 maggio. Il pilota emiliano della Mercedes conquista il terzo miglior tempo consecutivo nelle qualifiche girando in 1'27"798, precedendo l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'27"964) e il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (1'28"143). Quarta piazza per il vincitore della sprint, l'inglese della McLaren Lando Norris (1'28"183), che si lascia alle spalle i connazionali George Russell (1'28"197) con la Mercedes e Lewis Hamilton (1'28"319) con la Ferrari e il compagno di scuderia, l'australiano Oscar Piastri (1'28"500).🔗 Leggi su Webmagazine24.it F1, Kimi Antonelli è in pole position in Giappone! Il giro grazie al quale l'italiano scatterà 1° Notizie correlate Griglia di partenza F1, GP Miami 2026: Antonelli in pole position! Leclerc beffato nel finaleOggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Miami 2026, quarta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino della metropoli... Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli in pole, Leclerc in seconda fila. La griglia di partenza Altri aggiornamenti Temi più discussi: Gp Miami; Norris in pole gara nella sprint, secondo Antonelli. Quarta la Ferrari di Leclerc; Russell nervoso: Fatico, non è la mia pista. E intanto Kimi con la stessa Mercedes vola; Orari Formula 1, dove vedere in tv e streaming il Gp Miami; F1, libere Gp Miami: Ferrari davanti a tutti con Leclerc, Antonelli quinto. La griglia di partenza del GP Miami di Formula 1 2026: Antonelli in pole, Norris vince la SprintLe qualifiche e la gara sprint del GP Miami di Formula 1: Lando Norris in pole nella mini gara in programma alle 18:00, alle 22:00 le qualifiche ... fanpage.it LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli in pole, Leclerc in seconda fila. La griglia di partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 23.14 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buonanotte. Un saluto sportivo. oasport.it Pole position per Andrea Kimi Antonelli a Miami Il pilota italiano conquista la terza pole position stagionale e domani scatterà dalla prima fila al volante della sua Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. “Un altro italiano, dopo Riccardo Patrese, entra - facebook.com facebook QUALI GP DE MIAMI TOP 10 1. ANTONELLI 2. Verstappen 3. Leclerc 4. Norris 5. Russell 6. Hamilton 7. Piastri 8. Colapinto 9. Hadjar 10. Gasly x.com