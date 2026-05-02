Gp di Miami di F1 Norris conquista la gara Sprint Leclerc piazza la terza posizione

Nella giornata di sabato a Miami, Lando Norris ha vinto la gara sprint del Gran Premio, chiudendo davanti a Oscar Piastri, entrambi della stessa scuderia, e a Charles Leclerc, pilota Ferrari, che si è piazzato terzo. La corsa si è svolta su un circuito cittadino, con i piloti che hanno affrontato diversi passaggi e sorpassi, offrendo uno spettacolo rapido e intenso.

Miami, 2 maggio 2026 – Lando Norris domina la gara sprint del Gp di Miami oggi, sabato 2 maggio. Il britannico della McLaren chiude la gara veloce davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e alla Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota della Mercedes Kimi Antonelli, leader del Mondiale di Formula 1, viene penalizzato di 5? per track limits e retrocede dal quarto al sesto posto. Salgono al quarto e quinto posto rispettivamente il compagno di squadra alla Mercedes, l’inglese George Russell, e l’olandese della Red Bull Max Verstappen. Il pilota emiliano è al comando della classifica piloti con 75 punti, sette in più di Russell e venti in più di Leclerc.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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