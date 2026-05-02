Il governo guidato da Giorgia Meloni ha raggiunto il secondo posto tra le esecutivi più duraturi nella storia italiana, superando altri esecutivi precedenti e avvicinandosi a quello di Silvio Berlusconi. Per eguagliare la durata del governo più longevo, sono necessari ancora alcuni mesi di attività. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e gli osservatori politici, interessati a capire quanto tempo potrà ancora proseguire questa amministrazione.

Il governo di Giorgia Meloni è diventato sabato 2 maggio 2026 il secondo più longevo della storia repubblicana con 1.288 giorni trascorsi a Palazzo Chigi dal giuramento al Quirinale del 22 ottobre 2022. In questa classifica resta primo il Berlusconi bis (1412 giorni) mentre sul terzo gradino del podio si piazza il Berlusconi quater. Governo Meloni da record Traguardo importante per Giorgia Meloni e per il suo governo che diventa a tutti gli effetti il secondo più longevo della storia repubblicana. Insediatasi nel 2022, la leader di Fratelli d’Italia è ancora a Palazzo Chigi quasi quattro anni dopo, dopo aver fatto segnare un altro primato, ossia quello dell’essere diventata la prima presidente del Consiglio donna nella storia d’Italia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Governo Meloni il secondo più longevo di sempre, quale il primo e quanto serve per batterlo: tutti i record

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