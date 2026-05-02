Giorgia Meloni è record | secondo governo più longevo di sempre abbiamo una sola bussola

Il governo attualmente in carica è diventato il secondo più longevo nella storia della Repubblica. La premier ha dichiarato che il suo esecutivo ha una sola bussola e ha sottolineato che questa è la sua prima responsabilità. La durata del governo supera quella di molti precedenti e si avvicina al record storico, mantenendo una continuità di mandato che dura da diversi mesi.

Da oggi "il governo che ho l'onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana". Lo scrive su Instagram la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Grazie a chi continua a sostenerci, a credere nel nostro lavoro e nella serieta' del nostro impegno. Andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato, con rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini italiani e con una sola bussola: l'interesse nazionale", aggiunge il presidente del Consiglio. Visualizza questo post su Instagram ...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, è record: secondo governo più longevo di sempre, "abbiamo una sola bussola" Notizie correlate Governo Meloni: da oggi è il secondo più longevo della storia della Repubblica. La premier: “Avanti con una sola bussola, l’interesse degli italiani”Non è solo una coincidenza cronologica il fatto che, a ridosso della Festa del 1 maggio che ha celebrato lavoro e lavoratori oggi, 2 maggio, il... Meloni da record, è il secondo governo più longevo della RepubblicaIl governo Meloni diventa oggi 2 maggio il secondo esecutivo più longevo della Repubblica. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Riunione informale dei Capi di Stato o di Governo dell'Unione europea a Cipro. Punto stampa di Giorgia Meloni. (Foto e Video); Crozza è Giorgia Meloni: i decreti antipasticcio e le personalità di Trump; Meloni risponde all’inviata di Piazzapulita: Parole di Trump? L’amicizia è fatta anche di questo…; Realpolitik: Le parole di Massimo D'Alema su Giorgia Meloni Video. Il record del Governo Meloni: è già il 2° esecutivo più duraturo della storia repubblicana. Vicinissimo il record assoluto, prima del 4° anno di mandato | DATIIl panorama politico italiano segna oggi una data di eccezionale importanza simbolica e istituzionale. Con il raggiungimento dei 1.288 giorni di permanenza in carica, il Governo Meloni conquista uffic ... strettoweb.com Meloni da record, è il secondo governo più longevo della RepubblicaIl governo Meloni diventa oggi 2 maggio il secondo esecutivo più longevo della Repubblica. A 1.288 giorni dalla entrata in carica, avvenuta ... iltempo.it Dalla premier Giorgia Meloni a Gianmarco Tamberi, ecco il cordoglio social al campione x.com La grana Minetti rende nervosi, soprattutto a destra. Lo si capisce da ciò che si muove intorno a Mediaset, da sempre spia dell’umore e delle mosse della coalizione, ma pure da come la premier Giorgia Meloni reagisce in conferenza stampa a una domanda s - facebook.com facebook