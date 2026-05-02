Da oggi siamo il secondo governo più longevo | Meloni sorpassa l’ultimo esecutivo di Berlusconi e punta al record Quanto le manca

Oggi il governo attuale ha raggiunto il secondo posto tra i più duraturi nella storia della Repubblica italiana, superando l’ultimo esecutivo di un precedente presidente del Consiglio. La presidente del Consiglio ha annunciato ufficialmente il traguardo, sottolineando che il suo governo si avvicina al record di durata. La dichiarazione è stata fatta durante un discorso pubblico, senza ulteriori commenti o analisi.

«Da oggi il Governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana ». Inizia così il messaggio affidato ai social da Giorgia Meloni per segnare un passaggio storico della sua esperienza a Palazzo Chigi. Con oggi la premier e il suo entourage hanno superato il Berlusconi IV e mancano loro 124 giorni per superare il Berlusconi II. Dal 2 settembre prossimo diventerebbe il governo più longevo della storia repubblicana italiana. Ma Meloni ha scelto di non indugiare nei brindisi, preferendo sottolineare il peso del mandato ricevuto: per la leader di Fratelli d’Italia non si tratta infatti di un punto d’arrivo da celebrare con leggerezza, quanto di una « responsabilità ancora più forte » verso i cittadini.🔗 Leggi su Open.online

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Meloni da record, è il secondo governo più longevo della RepubblicaIl governo Meloni diventa oggi 2 maggio il secondo esecutivo più longevo della Repubblica.

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