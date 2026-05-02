Avanza la fabbrica del granchio blu darà lavoro ad altre 50 donne | Porteremo l’alieno anche a Boston

Una nuova fase di espansione riguarda la fabbrica dedicata al granchio blu, con l’annuncio di 50 assunzioni di donne. L’azienda ha comunicato anche l’intenzione di portare il progetto a Boston, oltre alla sede attuale. Sul sito si notano i tralicci elevati, la recinzione e le fondamenta già realizzate, segno dei lavori in corso per l’ampliamento. La notizia riguarda un’operazione che coinvolge direttamente il settore industriale locale e internazionale.

Goro, 2 maggio 2026 – Ci sono i tralicci che svettano fino al cielo, la recinzione, le fondamenta gettate da tempo. Cresce a vista d’occhio di giorno in giorno quello che sarà il nuovo colosso per la lavorazione del granchio blu. A fine marzo la prima pietra del nuovo stabilimento di Copego, prima pietra per creare altri 40 posti di lavoro grazie ad un investimento di 11 milioni nell’ambito di un progetto inserito nel Pnrr, altri quattro arriveranno da investitori veneti che lavorano nel mondo della pesca. “I lavori saranno terminati nell’estate del 2027”. “Sì, i lavori procedono bene anche se dire adesso quando ci sarà il taglio del nastro non è facile”, dice Thomas Turolla, presidente del consorzio di pescatori di Goro che conta oltre 600 soci.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Avanza la fabbrica del granchio blu, darà lavoro ad altre 50 donne: “Porteremo l’alieno anche a Boston” Notizie correlate Le tartarughe, un killer del granchio blu ‘Hanno messo l’alieno nella dieta’Rovigo, 21 marzo 2026 _ Pare che ne vadano ghiotte e, se non sono la soluzione definitiva, sicuramente rappresentano una speranza di più di mettere... Ecco Kfc, leader del pollo fritto. Darà anche lavoro a 25 personeHa aperto ufficialmente ieri le porte al pubblico il nuovo ristorante Kfc all’interno della food court del centro commerciale Punta di Ferro di Forlì. Panoramica sull’argomento Si parla di: Avanza la fabbrica del granchio blu, darà lavoro ad altre 50 donne: Porteremo l’alieno anche a Boston; Hyperion Robotics apre la sua prima fabbrica di stampa 3D del calcestruzzo nel Regno Unito.