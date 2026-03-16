Il granchio blu è pure a Mantova La marcia nel Po di 160 chilometri

Un gruppo di persone ha intrapreso una marcia di 160 chilometri lungo il fiume Po, iniziata a Goro, in provincia di Ferrara, e conclusa a Mantova. Durante il percorso, hanno attraversato diverse località, con l’obiettivo di evidenziare la presenza del granchio blu nel corso d’acqua. La marcia si è svolta senza incidenti, coinvolgendo varie tappe lungo il fiume.

Goro (Ferrara), 16 marzo 2026 – Di strada ne ha percorsa parecchia, lemme lemme, inesorabile. Macchina da guerra nei fondali del Po, una chela avanti all’altra. Il granchio blu ha compiuto una migrazione di 160 chilometri nell’entroterra, raggiungendo l’area vicino alla città di Mantova. Era il 2023. Sì, gli avvistamenti c’erano stati. Qualcuno aveva raccontato di aver trovato l’alieno nel cortile di casa. Ma adesso arriva il sigillo della scienza. I ricercatori di Unife, in collaborazione con Regione e Autorità di Bacino Fiume Po (AdBPo), hanno verificato sul campo quegli avvistamenti, con tanto di testimonianze, foto e rilievi. Granchio blu, la quarta invasione: caccia ai nuovi mercati in California La marcia del granchio dalle lagune di Goro a Mantova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Il granchio blu è pure a Mantova”. La marcia nel Po di 160 chilometri Articoli correlati Granchio blu, Regione Campania avvia il monitoraggioTempo di lettura: 2 minuti “Un’azione strutturata di monitoraggio scientifico per prevenire possibili danni agli ecosistemi marini e alle attività di... Leggi anche: Allerta granchio blu: la Campania sfrutta la scienza per contrastare il problema. Aggiornamenti e notizie su Il granchio blu è pure a Mantova La... Argomenti discussi: IN LIBRERIA: IL SALE DI PENELOPE REPORTAGE E RACCONTI DI PESCA AL FEMMINILE. Granchio blu, da minaccia a opportunità con Progetto CraBoostAffrontare la diffusione del granchio blu nel Mediterraneo trasformando una minaccia ambientale in un'opportunità di sviluppo per le comunità costiere: è la sfida di CraBoost, progetto di cooperazio ... ansa.it Granchio blu, in tre anni 600 allevatori di vongole in meno: «È diventato un problema di carattere sociale». C'è chi si reinventa con le ostrichePORTO TOLLE (ROVIGO) - Da tre anni a questa parte il granchio blu continua a mietere vittime, non solo tra i molluschi della Sacca di Scardovari ma anche tra le imprese di allevamento. Alla fine del ... ilgazzettino.it