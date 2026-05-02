Una foto di Gonzalo Higuain, scattata dopo il suo ritiro dal calcio professionistico, sta circolando molto online. Nell’immagine, l’ex calciatore appare con una barba folta e senza capelli, in uno stato fisico diverso rispetto al passato. La foto ha suscitato numerosi commenti tra i follower, attirando l’attenzione su un’immagine che si discosta dall’immagine pubblica che aveva durante la carriera.

È virale online un’immagine che parrebbe ritrarre Gonzalo Higuain, un tempo grande bomber di – tra le altre – Juventus e Napoli e oggi irriconoscibile. Il cambiamento del look dell’ex calciatore, oggi 38enne, ha lasciato di stucco quanti lo seguivano fino a poco tempo fa sui campi di calcio. Trasandato, sovrappeso e con pochi capelli, il Pipita sembra un’altra persona, tanto da spingere alcuni a credere che la foto sia stata ritoccata. Lo scatto virale con Gonzalo Higuain È davvero Gonzalo Higuain quello nella foto? Questo quesito sta accompagnando tanti, se non tutti, quelli che hanno visto uno scatto pubblicato di recente su X da parte di un giovane fan.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gonzalo Higuain irriconoscibile dopo il ritiro con barba e senza capelli, la foto dell'ex calciatore è virale

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Il vero peccato intorno a Gonzalo #Higuain è quello di non concedersi ai microfoni per raccontare il processo di una star che ha deciso di essere vero in un mondo di falsi. Ce ne sarebbe di bisogno. x.com