Il Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare l'attacco e tra queste compare anche il nome di Gonçalo Ramos, attualmente al PSG. Secondo fonti di mercato, il portoghese potrebbe lasciare il club parigino in estate, aprendo la strada a un possibile trasferimento. Fabrizio Romano ha segnalato questa possibilità, che si aggiunge alle altre piste seguite dai rossoneri per rafforzare la rosa.

Continua la stagione del Milan, ma un occhio è già diretto verso la prossima stagione e verso il calciomercato estivo, specialmente per quanto riguarda l'attacco. Dall'addio di Olivier Giroud, i rossoneri non hanno una prima punta vera su cui fare affidamento. Visto che il Diavolo si appresta a giocare di nuovo la Champions League (mancano 6 punti per la qualificazione matematica), la dirigenza rossonera non può assolutamente sbagliare, anche dopo l'ennesimo buco nell'acqua rappresentato da Nkunku. Pagato quasi 40 milioni di euro, il francese non è mai diventato un titolare del Milan. Tra i nomi circolati c'è anche quello di Gonçalo Ramos, attaccante classe 2001 del PSG.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gonçalo Ramos possibilità per il Milan: altro indizio da Fabrizio Romano

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