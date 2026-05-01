Il Paris Saint-Germain ha avanzato un’offerta per il centravanti portoghese Gonçalo Ramos durante gli ultimi colloqui. La società parigina ha presentato formalmente la proposta, ma la Juventus ha comunicato una posizione netta riguardo al trasferimento del giocatore. La trattativa tra le due parti si svolge in un contesto di contatti ufficiali e valutazioni da parte di entrambe le società.

di Luca Fioretti Gonçalo Ramos Juve, la società parigina ci prova e propone il centravanti portoghese, ma la posizione della società bianconera è chiara. Il mercato della Juventus continua a regalare intrecci interessanti sull’asse con Parigi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, durante le più recenti chiacchierate tra le parti, il Psg ha provato a inserire un nuovo nome. Si tratta di Gonçalo Ramos, esplicitamente offerto per rafforzare il reparto offensivo. La proprietà transalpina sta cercando di piazzare il portoghese, proponendolo a diverse società in giro per l’Europa. Il club bianconero non ha rappresentato un’eccezione in questo giro di consultazioni, ricevendo la proposta diretta per valutare l’inserimento della punta all’interno del proprio scacchiere tattico, al fine di arricchire la rosa in vista dei futuri impegni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gonçalo Ramos Juve, il PSG ha proposto il giocatore portoghese negli ultimi colloqui: la posizione del club bianconero

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