Golf Wiesberger regge la pressione e vince in Cina Bene Migliozzi e De Leo

Bernd Wiesberger ha vinto il China Open, conquistando il suo nono titolo sul DP World Tour. La sua performance si è conclusa con un punteggio di -19, stabilendo il risultato finale in Cina. Tra gli italiani, Migliozzi e De Leo hanno ottenuto buoni piazzamenti nella stessa competizione. La settimana si è conclusa con questa vittoria e con alcune prestazioni positive degli atleti italiani.

Nono titolo in carriera sul Dp World Tour per Bernd Wiesbeger, protagonista di una settimana molto positiva in Cina dove si è imposto, con il risultato finale di -19, al China Open. Il 40enne austriaco ha chiuso l’ultima giornata in 4 colpi sotto al par (67), andandosi a riprendere la prima posizione (ero secondo ad un giro dalla fine) che aveva ricoperto al termine delle prime 36 buche insieme a Shaun Norris. Ha girato in par, invece, Adrian Otaegui che chiude la rassegna cinese in 2ª piazza a -16. Otaegui aveva un margine di un colpo a 18 buche dalla fine sull’austriaco ma non è riuscito ad incidere durante l’ultimo round. Wiesberger...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Wiesberger regge la pressione e vince in Cina. Bene Migliozzi e De Leo Notizie correlate Golf: Gregorio De Leo apre da terzo al Qatar Masters, benissimo anche MigliozziCi sono notizie positive in abbondanza in casa Italia al Qatar Masters 2026, nuovo appuntamento mediorientale con il DP World Tour. Leggi anche: Golf: Patrick Reed resta leader a metà Qatar Masters. De Leo e Migliozzi in zona alta