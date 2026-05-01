Genova in piazza per la Palestina e per la Global Sumud Flotilla Salis con i portuali | Il governo si è mosso tardi

A Genova si sono svolte manifestazioni di solidarietà con la Palestina e con la Global Sumud Flotilla, con un presidio che si è poi trasformato in un corteo. L’evento è stato organizzato dal Collettivo autonomo lavoratori portuali e ha coinvolto cittadini e attivisti che hanno attraversato le vie della città. Nel frattempo, il rappresentante dei portuali ha criticato il governo per il ritardo nelle azioni ufficiali riguardo alla situazione dei detenuti e delle attività legate alla protesta.

Dopo il blocco israeliano, che ha fermato gli attivisti della Global Sumud Flotilla, il presidio convocato dal Collettivo autonomo lavoratori portuali ai varchi di San Benigno di Genova è diventato un corteo che ha attraversato la città. Presente anche la sindaca: “Essenziale esserci per sostenere le ragioni di questa piazza”, dice Silvia Salis. Mercoledì a fianco di Carlo Calenda, giovedì 30 aprile davanti ai varchi portuali con Calp, sindacati di base, associazionismo pacifista e antimilitarista, movimenti studenteschi, sinistra radicale e anarchici. E, con loro, anche i partiti del centrosinistra Pd, Avs e M5s. “Questa è la risposta che...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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