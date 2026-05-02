Global Sumud Flotilla a Bari partono i presidi permanenti | Governo intervenga per il rilascio degli attivisti

Da oggi a Bari sono stati avviati presidi permanenti da parte della Global Sumud Flotilla Puglia, in seguito a un episodio di pirateria avvenuto tra il 29 e il 30 aprile nelle acque internazionali. La nota ufficiale associa l’azione alla richiesta di intervento del governo per il rilascio degli attivisti coinvolti nell’incidente. La Flotilla si muove in risposta a quanto accaduto durante le operazioni di navigazione verso Gaza.

A partire da oggi, la Global Sumud Flotilla Puglia annuncia l'avvio presidi permanenti a Bari, "in risposta - è spiegato in una nota - al gravissimo atto di pirateria verificatosi in acque internazionali tra il 29 e il 30 aprile scorso", quando imbarcazioni della Flotilla dirette a Gaza sono.🔗 Leggi su Baritoday.it

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