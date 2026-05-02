Gli ultimi giorni di Alex Zanardi e le cause della morte | Le uscite in carrozzina e il malore improvviso

Da bolognatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, si sono conosciute le circostanze della morte di Alex Zanardi, deceduto in una struttura sanitaria di Padova, dove era ricoverato da tre anni. L’atleta era stato coinvolto in un grave incidente in handbike nel 2020 e da allora aveva seguito un percorso di riabilitazione. Le cause ufficiali del decesso sono legate a un malore improvviso, dopo aver effettuato alcune uscite in carrozzina.

Alex Zanardi è morto nella struttura clinica di Padova, dove da tre anni stava continuando il ricovero e la riabilitazione per riprendersi dal grave incidente in handbike avvenuto nel 2020. Accanto a lui, al momento dell'addio, c'erano la moglie Daniela Manni e il figlio Niccolò, pilastri di una.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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