Gli ultimi giorni di Alex Zanardi e le cause della morte | Le uscite in carrozzina e il malore improvviso

Negli ultimi giorni, si sono conosciute le circostanze della morte di Alex Zanardi, deceduto in una struttura sanitaria di Padova, dove era ricoverato da tre anni. L’atleta era stato coinvolto in un grave incidente in handbike nel 2020 e da allora aveva seguito un percorso di riabilitazione. Le cause ufficiali del decesso sono legate a un malore improvviso, dopo aver effettuato alcune uscite in carrozzina.