Gli ultimi anni di Alex Zanardi dopo l’incidente | comunicava con gli occhi nel 2022 l’incendio in casa

Negli ultimi anni, Alex Zanardi ha affrontato un percorso di riabilitazione dopo l’incidente del 2020. La famiglia ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua condizione, comunicando con lui soprattutto attraverso gli occhi. Nel 2022, si è verificato un incendio in casa, incidente che ha attirato l’attenzione dei media. Zanardi è noto per aver partecipato a numerose competizioni e per aver subito gravi ferite in seguito a un incidente durante una gara.

Dopo il drammatico incidente del 2020, Alex Zanardi ha vissuto una lunga riabilitazione segnata dalla riservatezza assoluta della famiglia. Un percorso privato, tra piccoli segnali di miglioramento e totale distanza dalla vita pubblica, fino alla notizia della morte a 59 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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