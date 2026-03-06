Alla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia Catena Fiorello presenta il libro ‘Vita e peccati di Maria Sentimento’

Alla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Catena Fiorello presenta il suo nuovo libro intitolato ‘Vita e peccati di Maria Sentimento’. L’evento fa parte della serie di incontri chiamata ‘Letture Disvelate’, organizzata dalla stessa fondazione. La presentazione si svolge in presenza del pubblico e prevede il dibattito con l’autrice. La manifestazione si tiene in un contesto culturale dedicato alla promozione della lettura.

La Fondazione dei Monti Uniti di Foggia inaugura una nuova serie di incontri dal titolo 'Letture Disvelate. Viaggio nel pensiero letterario femminile', un percorso dedicato alla narrazione e allo sguardo delle donne nella letteratura contemporanea, in collaborazione con la libreria Ubik. Il primo appuntamento si terrà lunedì 9 marzo alle 18.30, nella sala 'Rosa del Vento' della Fondazione e vedrà protagonista Catena Fiorello con il suo ultimo romanzo, 'Vita e peccati di Maria Sentimento'. 'Vita e peccati di Maria Sentimento' (Rizzoli, 2025). Maria Sentimento in paese è una donna chiacchierata: orgogliosa, libera, scomoda.

‘Vita e peccati di Maria Sentimento’: la madre imperfetta che cambia il racconto delle donneUna casa dove qualcuno ha appena smesso di piangere e ha ricominciato a ridere: questo è ciò che si prova quando si legge Vita e peccati di Maria...

CATENA FIORELLO Catena Fiorello a Foggia per il ciclo Letture Disvelate della Fondazione dei Monti UnitiLa Fondazione dei Monti Uniti di Foggia inaugura un ciclo di incontri dedicati alla narrativa e allo sguardo delle donne ... statoquotidiano.it

Ché Storia: la rassegna sul racconto del contemporaneo alla Fondazione Monti UnitiPerché studiare la storia? Quali domande dobbiamo porci per capire davvero il nostro presente? È a partire da queste riflessioni che la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia lancia il nuovo ciclo di in ... foggiacittaaperta.it

