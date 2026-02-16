Alla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia la mostra personale di Daniela Tzvetkova

La Fondazione dei Monti Uniti di Foggia apre martedì 17 febbraio alle 18.15 la mostra personale di Daniela Tzvetkova, perché desidera valorizzare il suo talento artistico e coinvolgere il pubblico locale. La mostra, intitolata “Il labirinto delle voci sottili”, si terrà nella sala ‘Rosa del Vento’ e presenta una serie di opere che esplorano i confini tra realtà e immaginazione. Per questa occasione, gli organizzatori hanno invitato i critici Katia Ricci e Gianfranco Piemontese a offrire un contributo di approfondimento.

Sarà inaugurata martedì 17 febbraio alle 18.15 presso la sala ‘Rosa del Vento’ della sede della Fondazione dei Monti Uniti a Foggia, la mostra personale di Daniela Tzvetkova, intitolata ’Il labirinto delle voci sottili’, che si avvale del contributo critico di Katia Ricci e Gianfranco Piemontese. All’inaugurazione saranno presenti l’artista, il presidente della Fondazione, Filippo Santigliano, e i critici d’arte Katia Ricci e Gianfranco Piemontese. La mostra resterà in allestimento fino al 28 febbraio nella galleria della Fondazione e sarà visitabile dal lunedì al sabato, esclusi domenica e festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Alla Fondazione dei Monti Uniti c'è la mostra 'Un Manifesto per il Giorno della Memoria’ La Fondazione dei Monti Uniti di Foggia presenta la mostra Un manifesto per il Giorno della Memoria: mostra di arte grafica alla Fondazione Monti Uniti La Fondazione Monti Uniti di Foggia presenta la mostra “Un Manifesto per il Giorno della Memoria”, dedicata alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Donne, talenti e imprese: in Fondazione la presentazione dei libri di Anna Agostiniani; Nel segno di Giordano, le nuove voci della lirica internazionale brillano a Foggia; PESCHICI PROTAGONISTA ALLA BIT 2026: CON UN MODELLO DI TURISMO ESPERENZIALE, SPORTIVO, CULTURALE; Ecco la prima guida della collina: sarà distribuita con il Cittadino. Alla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia la mostra personale di Daniela TzvetkovaSarà inaugurata martedì 17 febbraio alle 18.15 presso la sala ‘Rosa del Vento’ della sede della Fondazione dei Monti Uniti a Foggia, la mostra personale di Daniela Tzvetkova, intitolata ’Il labirinto ... foggiatoday.it Donne, talenti e imprese: in Fondazione la presentazione dei libri di Anna AgostinianiVenerdì 13 febbraio alle 18 la Sala Rosa del Vento della Fondazione ospiterà l’incontro ’Oltre la copertina’ con la scrittrice Anna Agostiniani che presenterà i suoi due libri, ‘396 – Questa sono io’ ... foggiatoday.it La Fiber Art alla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia che privilegia l’udito e il tatto - facebook.com facebook