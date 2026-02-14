Klaebo partenza da leggenda tre ori e il sogno del record assoluto

Johannes Klaebo ha aperto con una vittoria brillante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, portando a casa tre medaglie d’oro e alimentando il sogno di battere il record mondiale. La sua prestazione, decisamente superiore alla concorrenza, ha lasciato il pubblico senza parole e ha dato subito un segnale forte alle altre nazionali. Klaebo, già noto per le sue imprese, ora si propone come favorito assoluto nella disciplina.

Johannes Klaebo ha inaugurato nel migliore dei modi la sua avventura alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il fenomeno norvegese ha messo subito le cose in chiaro conquistando tre medaglie d'oro: sprint, skiathlon e 10 km, lasciando agli avversari soltanto piazzamenti d'onore. A 29 anni il campione scandinavo è salito a quota otto titoli olimpici, raggiungendo il primato assoluto di ori ai Giochi invernali e affiancando tre autentiche leggende norvegesi come Ole Einar Bjorndalen, Bjorn Daehlie e Marit Bjorgen. Un traguardo che certifica ulteriormente la grandezza di un atleta già protagonista di un en-plein iridato nell'ultima rassegna mondiale.