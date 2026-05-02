Gli italiani risultano essere tra i meno indebitati in Europa, secondo un’analisi di Unimpresa. La ricerca indica che la congiuntura economica nazionale favorevole ha contribuito a mantenere bassi i livelli di indebitamento delle famiglie italiane. La stabilità politica, inoltre, sembra aver avuto un ruolo nel rafforzare questa situazione. I dati evidenziano come il rapporto tra debito e reddito delle famiglie italiane sia tra i più bassi nel continente.

La stabilità politica giova anche al portafogli degli italiani. È quanto emerge da un’analisi del Centro Studi di Unimpresa, che registra non solo che le famiglie italiane sono «significativamente meno indebitate rispetto alla media europea», ma anche che nel 2025 hanno ridotto ulteriormente il proprio livello di esposizione finanziaria rispetto al picco registrato nel 2021. Lo studio, che analizza il rapporto tra debiti finanziari e reddito disponibile nel periodo 2010-2025, evidenzia anche come a questo risultato concorra una «congiuntura nazionale favorevole», che va dalla stabilità, appunto, alla crescita dell’occupazione e dei redditi. Le famiglie italiane «significativamente meno indebitate» della media europea.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gli italiani sono i meno indebitati d’Europa: i dati Unimpresa e il ruolo della «congiuntura nazionale favorevole»

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