Nelle biblioteche di Roma ci sono sempre meno lettori In calo anche gli studenti Tutti i dati

Il numero di persone che frequentano le biblioteche di Roma è diminuito, perché sempre meno studenti si sono iscritti alle attività di studio. Il Comune ha pubblicato un rapporto che mostra un calo costante delle presenze, con meno giovani che entrano nelle sale di lettura ogni mese. La riduzione delle iscrizioni si riflette anche sulla diminuzione generale dei lettori tra i cittadini.

I dati arrivano dall’ultimo report del Comune e confermano un’emorragia costante. Nel 2025 si sono contati oltre 307mila utenti in meno rispetto al 2018 Nelle biblioteche di Roma ci sono sempre meno lettori. I dati arrivano dall’ultimo report del Comune e confermano un’emorragia costante. Nel 2025 si sono contati oltre 307mila utenti in meno rispetto al 2018. Con un calo anche degli studenti che frequentano le biblioteche di Roma. Nel 2025, infatti, si sono registrati 445.544 lettori, ovvero il 10% in meno rispetto all’anno precedente. Ma è allargando ulteriormente il campo che si nota che si tratta di un calo progressivo e costante, che sta “svuotando” le strutture romane.🔗 Leggi su Romatoday.it

Secondo i dati INVALSI, si registra un calo nel numero di studenti eccellenti, in particolare nelle scuole medie.

Racconti nella Rete vola alla Biblioteca Flaminia di RomaRoma accoglie la presentazione dell’antologia del Premio Racconti nella Rete. Domani alle 17.30 alla Biblioteca Flaminia è in programma ... msn.com

‘Racconti nella Rete’ in trasferta a Roma: presentazione alla biblioteca FlaminiaPresenti alcuni vincitori della 24esima edizione del premio letterario premiati a Lucca in occasione della trentunesima edizione di LuccAutori ... luccaindiretta.it

Biblioteche di Roma. . Aurelio Picca con "Roma mia, non morirò più" (La Nave di Teseo, 2025) ospite mercoledì 11 febbraio 2026, ore 18, alla Biblioteca Penazzato del nuovo appuntamento con la rassegna "Leggere insieme, abitare la città". Con la partecipaz - facebook.com facebook