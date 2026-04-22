Se gli elenchi regionali servono le assunzioni dei docenti perché non prevedono la riserva per il servizio civile nazionale e universale?

Durante un intervento trasmesso su OrizzonteScuola TV il 20 aprile 2026, si è discusso degli elenchi regionali utilizzati per le assunzioni dei docenti, con particolare attenzione ai requisiti e ai tempi di accesso. La conduttrice ha intervistato Sonia Cannas, che ha approfondito le procedure di inserimento in ruolo. In quell’occasione, si è posto l’accento sul fatto che gli elenchi regionali non prevedono una riserva specifica per chi ha svolto il servizio civile nazionale e universale.