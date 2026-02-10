Alla cerimonia degli Oscar, l’intelligenza artificiale si fa vedere ovunque, anche se passa in secondo piano rispetto all’anno scorso. Nel film “I peccatori”, che ha ottenuto il maggior numero di nomination di sempre, questa tecnologia compare, ma non cattura più l’attenzione come prima. La presenza dell’AI nel cinema e negli eventi più importanti si fa sempre più concreta, anche se i riflettori si spostano su altro.

È stata usata meno intelligenza artificiale nella lavorazione di Avatar: fuoco e cenere, un film considerato altamente tecnologico, che in quella di I peccatori, il film di Ryan Coogler considerato invece un’opera più artigianale. Il film di James Cameron, benché in gran parte realizzato in computer grafica, non fa nessun uso di intelligenza artificiale generativa, come ha spiegato più volte il regista James Cameron, che è molto contrario all’IA. Al contrario è noto che per I peccatori di Ryan Coogler sia stato usato il software di intelligenza artificiale REVIZE. Eppure Avatar: fuoco e cenere ha ricevuto tre candidature a questi Oscar, e non ha trovato posto tra i nove candidati a miglior film, mentre I peccatori ne ha ricevute 16, un numero a cui nessun film era mai arrivato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Agli Oscar l’intelligenza artificiale è ovunque

Approfondimenti su Oscar Intelligenza Artificiale

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha avviato le procedure per raccogliere manifestazioni di interesse relative agli IPCEI, progetti di interesse europeo, focalizzati su Intelligenza Artificiale e semiconduttori avanzati.

A quasi un anno dagli episodi di molestie di gruppo in piazza Duomo a Milano durante la notte di San Silvestro, l’inchiesta si avvia verso la richiesta di archiviazione, nonostante gli sforzi investigativi e l’uso di intelligenza artificiale per identificare gli aggressori.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

DistributedWorkflows.jl with Firoozeh Dastur

Ultime notizie su Oscar Intelligenza Artificiale

Argomenti discussi: Ben Kingsley Il mio primo provino? Un disastro Curioso dell’intelligenza artificiale; David Cronenberg difende The Brutalist: Polemica sull’IA? Una campagna diffamatoria; Last Flight, Benedict Cumberbatch nel film sulla guerra in Iraq ispirato a una storia vera; Sceneggiatore candidato all’Oscar Mehdi Mahmoudian arrestato in Iran.

Sono ben 9 le nomination di Sentimental Value agli Oscar 2026! Miglior Film Miglior Film Internazionale Miglior Regia Joachim Trier Miglior Attrice Protagonista Renate Reinsve Miglior Attore Non Protagonista Stellan Skarsgård Miglior Attrice Non Pr - facebook.com facebook

“Aperitivo & Corti”: al Fulgor speciale candidati agli Oscar 2026 x.com