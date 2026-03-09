Immagini intime generate dall’intelligenza artificiale | l’allarme dei Garanti attenzione ai minori

Le autorità di controllo europee, tra cui il Garante italiano, hanno lanciato un allarme riguardo alle immagini intime generate dall’intelligenza artificiale. Queste immagini artificiali stanno attirando l’attenzione per i rischi che possono rappresentare, soprattutto per i minori. Le autorità invitano a fare attenzione a questo fenomeno e a monitorare attentamente l’uso di tali tecnologie.

Il Garante per la protezione dei dati personali italiano e più di sessanta Autorità di controllo di diversi Paesi hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta sui rischi legati ai sistemi di intelligenza artificiale capaci di generare immagini o video realistici di persone reali senza il loro consenso. E' quanto si legge in una nota diffusa dal Garante per la privacy.