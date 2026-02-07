Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3.000 metri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ha fatto il suo nome nella storia dello sport italiano, portando a casa la prima medaglia d’oro per il nostro paese ai Giochi invernali. La giovane atleta ha festeggiato sul podio, con l’Inno di Mameli che ha riempito l’aria di emozione.

Francesca Lollobrigida si è laureata Campionessa Olimpica dei 3.000 metri, conquistando la prima medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 ed entrando per sempre nella leggenda dello sport tricolore. Nel giorno del suo 35mo compleanno, la fuoriclasse laziale ha giganteggiato nella prima gara del programma di speed skating sul ghiaccio del capoluogo lombardo e ha così migliorato l’argento che si era messa al collo quattro anni fa a Pechino. La Campionessa del Mondo dei 5.000 metri ha offerto una prestazione tecnica semplicemente stellare, raggiungendo l’apice nel momento più importante della stagione dopo aver faticato nei vari appuntamenti del massimo circuito internazionale itinerante e agli Europei. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesca Lollobrigida oro alle Olimpiadi: podio e Inno di Mameli – VIDEO

Approfondimenti su Francesca Lollobrigida

La festa olimpica inizia con una vittoria da sogno: una pattinatrice italiana conquista l’oro nel giorno del suo compleanno.

Francesca Lollobrigida ha portato a casa la prima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Francesca Lollobrigida

Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida, dalle rotelle al ghiaccio per inseguire l'oro olimpico nel pattinaggio: Ho rischiato di smettere per un'infezione, ma sono ancora qui; Chi è Francesca Lollobrigida, la pattinatrice e campionessa mondiale alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Lollobrigida verso i Giochi: Ho pensato di smettere, ma ho scelto di lottare; Magica Lollobrigida, oro e record olimpico alle Olimpiadi invernali!.

Magica Lollobrigida, oro e record olimpico nei 3000m di pattinaggio alle Olimpiadi invernali!L'atleta azzurra protagonista di una gara storica, la migliore della sua carriera nel giorno del suo 35esimo compleanno. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Italia, è oro alle Olimpiadi! Lollobrigida immensa, è trionfo nei 3000 e record olimpicoDopo la medaglia d'oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità, Francesca Lollobrigida festeggia il trionfo olimpico tenendo in braccio il figlio Tommaso, nato nel maggio del 2023, e con un tricolore ... tuttosport.com

Una straordinaria Francesca Lollobrigida regala all’Italia la prima medaglia d’oro ai Giochi di Milano-Cortina e la terza complessiva per il nostro Paese. La campionessa romana, 35 anni appena compiuti, ha dominato i 3.000 metri femminili imponendo un tem facebook

#MilanoCortina2026 Giochi Olimpici Invernali 2026 “Il primo #oro per l’Italia è sempre un’emozione. Ancora di più quando arriva da un’atleta della #Difesa. Complimenti a Francesca Lollobrigida, Primo Aviere Scelto dell’ #AeronauticaMilitare, che nel giorno d x.com