Francesca Lollobrigida oro alle Olimpiadi | podio e Inno di Mameli – VIDEO

Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3.000 metri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ha fatto il suo nome nella storia dello sport italiano, portando a casa la prima medaglia d’oro per il nostro paese ai Giochi invernali. La giovane atleta ha festeggiato sul podio, con l’Inno di Mameli che ha riempito l’aria di emozione.

Francesca Lollobrigida si è laureata Campionessa Olimpica dei 3.000 metri, conquistando la prima medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 ed entrando per sempre nella leggenda dello sport tricolore. Nel giorno del suo 35mo compleanno, la fuoriclasse laziale ha giganteggiato nella prima gara del programma di speed skating sul ghiaccio del capoluogo lombardo e ha così migliorato l’argento che si era messa al collo quattro anni fa a Pechino. La Campionessa del Mondo dei 5.000 metri ha offerto una prestazione tecnica semplicemente stellare, raggiungendo l’apice nel momento più importante della stagione dopo aver faticato nei vari appuntamenti del massimo circuito internazionale itinerante e agli Europei. 🔗 Leggi su Oasport.it

